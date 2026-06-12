7月18日開催の『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう12日より発売を開始した。【動画】ケージからダウトベック戦に向けて覚悟を語る萩原京平本大会では、フェザー級戦線で活躍するカルシャガ・ダウトベックと萩原京平が対戦。6日に行われた仙台大会の休憩時間にケージに上がった萩原は「自分の中では一番危険な相手やと思っている。ご