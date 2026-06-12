アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議が新潟市で始まり、11日にオープニングセレモニーが開かれました。 11日夜、新潟市の朱鷺メッセで開かれたオープニングセレモニー。『ASPAC新潟大会』は国際青年会議所が主催する国際会議で、会場には約50の国と地域から5000人が集まりました。佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団『鼓童』のパフォーマンスなどで開幕に花を添えました