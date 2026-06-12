北海道千歳市の新千歳空港で６月１２日午前１１時半ごろ、北海道エアポートの職員から「新千歳空港に航空機が緊急着陸した」と消防に通報がありました。消防によりますと、航空機は午前１０時５０分ごろに着陸し、火災現象はなく、けが人もいないということです。現在消防が確認に向かっています。