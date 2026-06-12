笠木ラボは12日、自主制作MV『魔法のない世界で生きるということ』を劇場アニメ化するプロジェクトを海外でも展開する施策を発表した。【動画】どんなアニメ？『魔法のない世界で生きるということ』映像英語圏向け推し活サイト「AnimeOshi」上でファンからの署名を集める「まほせか劇場版応援クラブ」の展開、アヌシー国際アニメーション映画祭2026での業界向けパネルの実施、そしてAnime Expo 2026へのブース出展を実施する。