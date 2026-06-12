「家に帰ったら、奥さんがドラゴン召喚してた」突如として一般家庭の食卓に現れたドラゴン。お皿の上に鎮座する強そうなビジュアルの正体は……なんときゅうり！Xユーザーの「酒畜ハレム」さんが投稿した、“きゅうりドラゴン”の画像が、17万件を超すいいねを集めるなど話題です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】酒畜ハレムさんの妻（以下、配偶者さん）が手掛けた“きゅうりドラゴン”は、細かく切り込