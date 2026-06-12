12日午前、H3ロケット6号機が種子島宇宙センターから打ち上げられました。(磯脇琢磨アナウンサー)「挑戦と再出発の瞬間です。H3ロケット6号機がリフトオフしました」12日午前9時53分ごろ、種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット6号機。打ち上げから約16分後に搭載していた小型衛星6基のうち2基を分離しました。今後、残りの4基の軌道投入も確認できれば、打ち上げは成功となります。これまでのH