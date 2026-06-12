中国SNSの微博（ウェイボー）でこのほど、同国のロボット企業、宇樹科技（ユニツリー）について、「米半導体大手エヌビディアとの提携に批判」との話題が注目を集めた。シンガポールメディアの聯合早報によると、今月1日、両社は学術研究のためのリファレンス人型ロボットを発表した。ユニツリーの公式サイトによると、この「H2プラス」ロボットは今年末に出荷予定で、エヌビディアの「Isaac GR00T」開発プラットフォームに基づく