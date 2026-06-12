長崎市の国道で11日夜、原付バイクが路面電車の停留場に衝突する事故がありました。 11日午後11時20分頃、長崎市若葉町の国道206号で「バイクの単独事故」と通行人から警察に通報がありました。 警察によりますと、市の中心部方向へ走行していた原付バイクが、長崎電気軌道の若葉町電停の縁石に衝突しました。 この事故で、原付バイクを運転していた10代から20代とみられる男性が意識不明の状態で市内