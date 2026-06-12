映画『怪物』や『国宝』での熱演で注目を集める若手実力派俳優・黒川想矢が、きょう12日放送の日本テレビ系バラエティ『沸騰ワード10』(後7：56〜8：54)に出演する。黒川は、今回が待望のバラエティ番組初出演。スタジオには、来週19日公開の映画『免許返納!?』で共演する西野七瀬とともに登場する。【番組カット】オレンジが似合う！爽やかな装いの西野七瀬放送では、“美容に取り憑かれた”人気力士・一山本関に密着。一山本