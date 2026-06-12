中国商務部の何亜東報道官は6月11日の定例記者会見で、中国・ニュージーランド経済・貿易共同委員会がこのほど、北京で第34回会合を行い、2国間の経済・貿易関係の深化、地域およびさまざまな分野における協力強化などの議題について、踏み込んだ意見交換を行ったと紹介しました。何報道官はまた、「双方は両国の自由貿易協定におけるサービス貿易ネガティブリスト交渉を共同で推進し、アジア太平洋経済協力（APEC）や世界貿易機関