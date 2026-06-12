俳優の久保史緒里が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが12日、発表された。主人公・雪村爽太（松村）が務める「野瀬化粧品」の社員を演じる。【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブラ