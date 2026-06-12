世界中が注目するビッグスポーツイベントのFIFAワールドカップ（米国、カナダ、メキシコの共同開催）はサッカーファンの情熱をかき立てるだけでなく、多くの国で消費を喚起し、地域経済を活性化させる重要なチャンスでもある。公表されたデータによると、今大会のカナダの1試合当たりの開催コストは約8200万ドルに上るが、経済学者のペドロ・アントワン氏は「意外な数字ではない」との見方を示す。アントワン氏によると、国際サッ