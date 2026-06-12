テレビアニメ『カグラバチ』（2027年4月放送）の主人公・六平千鉱のキャラクタービジュアルとキャラクターPVが解禁された。六平千鉱役は「第二十回 声優アワード」（2025年度）新人声優賞を受賞した木村太飛、監督は竹内哲也、キャラクターデザインは佐々木啓悟、アニメーション制作はCypicが担当する。【動画】作画ヤバい！意味深な黒い金魚…公開された『カグラバチ』六平千鉱PV六平千鉱は、寡黙な少年。「毘灼」によって死