ハウス食品は、レトルトカレー『「カレー研究会」＜プロテインカレー＞』を、2026年6月15日に通販サイト「Amazon」限定で発売する。高たんぱくと満足感のあるおいしさを両立管理栄養士および栄養士資格を持つ同社社員を中心に結成されたプロジェクト「カレー研究会」が放つ第2弾。鶏むね肉、豚コラーゲンペプチド、ホエイプロテインを配合し、1食で1日に必要なたんぱく質の約半分にあたる30グラムをおいしく手軽に摂取できるのが特