タレントのイモトアヤコ（40）が、10日放送のTBSラジオ『イモトアヤコのすっぴんしゃん』（毎週水曜後11：00）で持病について語った。【写真】さすが珍獣ハンター！筋トレに励むイモトアヤコリスナーから“痔”について話題を振られたイモトは「やだな、”エン痔ェル“の具合言うの笑」としつつ「でも、やっぱりまだ私も痔持ちですね。”痔主“ではあります。調子良い時は調子良いんですけど、お腹をこわしている期間が続い