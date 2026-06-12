SixTONESの松村北斗が主演する7月期の日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）に、久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次が出演する。今作は純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。主人公は幼い頃に出会ったヒロイン（岡崎紗絵）に25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。久保が演じるのは、大手化