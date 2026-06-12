尹錫悦被告（聯合＝共同）【ソウル共同】ソウル中央地裁は12日、「非常戒厳」宣言の口実をつくるため北朝鮮の首都平壌へ無人機を飛ばすよう韓国軍に指示したとして、一般利敵罪などに問われた韓国前大統領の尹錫悦被告に求刑通り懲役30年の判決を言い渡した。尹被告は戒厳令に関連して複数の罪に問われ、内乱首謀罪では一審で無期懲役の判決を受けて控訴している。地裁は、尹被告らが「戒厳令のために、わざと非常事態をつくろ