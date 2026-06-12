ダウンタウンの浜田雅功が13日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）で、俳優の貫地谷しほりが吐露する不安に応える。【動画】二人で音頭を取って！新コーナー「ごぶクジ」に臨む浜田雅功＆貫地谷しほりダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にと