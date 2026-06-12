【ピッツバーグ共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は11日のパイレーツ戦後、左膝の炎症で途中交代した大谷翔平について「大事を取った。明日（12日）は出場できると思うが、状態を見て判断する」と話した。