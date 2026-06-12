今月8日、名古屋市西区の商業施設「mozoワンダーシティ」で、ゲームセンター付近にいた23人がのどの痛みなどを訴え、8人が病院に運ばれた事件で、警察はきょう、20代の男を逮捕しました。捜査関係者によりますと、防犯カメラの映像には事件のおよそ3時間ほど前、音楽系のゲームをしていた男が、その後、スプレーのようなものをまく姿が写っていたということです。警察は、まかれた成分を調べるとともに逮捕した男から詳しい動機な