全国各地で梅雨の晴れ間が続いており、今週末も晴れ間が期待できそうだ。晴れ間広がるが、油断は禁物13日(土)は全国的に晴れ間のあるところが多い予想となっている。各地でお出かけ日和となりそう。ただ、関東や東北では夕方以降、一部で天気の急変があるかもしれない。溜まっている洗濯物を干したい人も多いだろうが、干しっぱなしには注意が必要だ。一方、沖縄では梅雨前線の影響で雨が降るだろう。雨脚が強まる可能性もあるので