節目の6万7000円を回復した日経平均株価を示すモニター＝12日午前、東京・東新橋12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。前日終値からの上げ幅は一時2800円超となり、取引時間中として1週間ぶりに節目の6万7000円を回復した。前日の米国株式市場で人工知能（AI）や半導体の関連銘柄が買われ、東京市場にも波及した。中東情勢への警戒感が緩和したことも追い風となり、投資家心理を支えた。午前終値は