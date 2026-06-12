サッカー日本代表の主将として長年戦ってきた、遠藤航（リバプール）（３３）は１１日、代表からの引退を表明した。若い頃から世代別代表に選ばれるなど輝きを放った彼のキャリアで、「高校生活」はあまり語られていない。これは、何者でもなかった時代の遠藤の物語。（デジタル編集部古和康行、敬称略）遠藤が日本代表として最後に報道陣に公の場で放った言葉は「あっ、そうすか」だ。その言葉は私に向けられていた。遠藤