フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。“サッカーW杯仕様”のライトグリーンのブラトップやユニホーム姿でのトレーニング姿を公開した。インスタグラムで「ReadyforFIFAWorldCup2026！！！サッカーW杯開幕に向けて気持ちも身体も高まってます楽しみだーーーっ」と意気込んだ。サッカーW杯北中米大会の期間中は、DAZNのサッカー配信でキャスターを務めるほか、プライベートで