小学校などの近くでクマの出没が相次いでいる岐阜県揖斐川町で、11日も目撃情報が相次ぎ、警戒が続いています。ブロック塀の上を悠然と歩くクマ。11日午前8時20分ごろ、揖斐川町清水の山林近くで、パトロール中の町の職員が撮影しました。町によりますと、11日午前7時すぎ、清水小学校から500メートルほどの交差点近くで「クマが道路を渡った」と住民からの通報があり、その後も目撃情報が相次ぎました。小学