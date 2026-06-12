女優MEGUMI（44）が11日放送の、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。悩みを書き記すことの効果についてコメントした。共演した女優片山友希（29）がノートに自分のことを全部書く習慣があることを話した。MEGUMIは「いいね、うんうん」と同意。MC南海キャンディーズ山里亮太が「やっぱり、いいですか」と尋ねた。MEGUMIは「いいと思いますよ。なんか悩みとかって、体の中を巡るからめちゃくちゃあ