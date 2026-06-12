境内を埋め尽くすアジサイを楽しむ来場者＝９日、妙楽寺梅雨を彩るアジサイが、川崎市多摩区の妙楽寺で見頃を迎えている。青や紫、白の“大輪”が深緑の境内を包み、雨露にぬれた艶やかな花景色が入梅を告げている。「あじさい寺」として親しまれる同寺では、約２８種類、千株を超えるアジサイが植えられている。参道や斜面を埋めるように咲き誇る姿に訪れた人たちは足を止め、スマートフォンをかざしながら散策を楽しんでいた