【モデルプレス＝2026/06/12】日本テレビの金曜ロードショーでは、シリーズ最新作 映画『キングダム 魂の決戦』の7月17日公開を記念して、7月10日から2週連続で「キングダム」シリーズを放送する。【写真】映画「キングダム」豪華キャスト16人集結◆金ロー「キングダム」シリーズ2週連続放送決定1週目は、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディション。原泰久のヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現。日本