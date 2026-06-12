インスタグラム更新バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が12日、自身のインスタグラムを更新。契約する中国のスポーツ用品メーカーの“広告塔”となった笑顔の動画に、ファンの視線が集中した。天真爛漫な笑みを浮かべた志田がシューズやウェア、バッグなどを次々にアピールしていく。契約している中国のスポーツ用品メーカー「リーニン」のものだ。自身のインスタグラムに「皆様の温かい応援とサポ