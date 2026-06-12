【モデルプレス＝2026/06/12】SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ「告白−25年目の秘密−」。久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が決定した。【写真】久保史緒里「小さい頃から可愛い」地元東北での幼少期ショット◆久保史緒里・山下幸輝ら「告白−25年目の秘密−」出演決定本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（