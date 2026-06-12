宿題中の娘さんにタッチする猫ちゃん。その健気で可愛らしい様子が注目を集めています。話題の動画の再生回数は40万回を超え「きっと早く遊ぼって思っていますな」「可愛い家庭教師ですね」「ちゃんと待ってて偉い」といったコメントが集まっています。 【動画：宿題中の女の子にかまってほしい猫→肩をトントンと叩いて…たまらなく可愛い『健気な様子』】 かまってほしい「トントン」 TikTokアカウント「Mint CLUB」に投