あくびするために口を開けようとした猫さん。すると、その瞬間、狙ったようなまさかのタイミングで驚きの展開に！？その瞬間を収めた光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で750万回も再生され、「狙ったとしか思えない」「的確すぎて草生えますｗｗ」などの声が寄せられました！ 【動画：ネコが『あくび』をしようとしたら、目の前から…『まさかの瞬間』】 あくびしようと口を開けたら… Xアカウント「ちぼ (@KomoChibo