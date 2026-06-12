北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、A組の韓国―チェコ戦が行われた。この試合に韓国の世界的人気ガールズグループ「aespa」のメンバー2人が来場している。aespaのウィンターとカリナは自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で韓国カラーの赤いシャツを着て、客席に並んで座り、現地観戦に訪れた様子をアップした。aespaは世界的人気を集める韓国の4人組ガールズグルー