猫が「やめて！」と訴えている7つのサイン 1.しっぽをゆっくり振る 猫は、しっぽに感情が表れやすい動物です。犬とは逆で、しっぽを大きく左右に振ったり、床に叩きつけるように動かしているときはイライラしているサイン。特に動きが激しい場合は、「もうやめて！」と感じている可能性があります。 2.イカ耳になる 耳を後ろにぺたんと倒す「イカ耳」は、不安や警戒心を抱いている状態です。撫でている最中にイ