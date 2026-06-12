筆者の友人・Y代は運送会社で運行管理責任者（運行管理全般について最終的な責任を負う立場の管理者）を務めています。Y代は採用も担当していたのですが、ある部下に関してゾッとするような話を聞いたそうです。 中途採用 私は運送会社の管理職として、ドライバーの採用も担当しています。1年ほど前、中途採用に応募してきたSさんという人がいました。 Sさんは40代半ばの男性。ドライバーとしての経験もあり、