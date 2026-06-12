空前のタヌキブーム到来!?『ぶんぶく茶釜』に『平成狸合戦ぽんぽこ』、証城寺の狸囃子……。昔から物語や童謡でなじみ深かったタヌキが、今、リアルで人気になっていることをご存じだろうか。ネットで「タヌキ」を検索すれば、無数の可愛らしい写真やおトボケ動画が出現。さらに、〈大型動物用の罠にかかったタヌキが、逃げられる隙間があるのに『もうおしまいです……』という顔でずっと檻にいた。最後は抱っこされて外に出た〉と