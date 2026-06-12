プロ野球の元中日で米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（28）が、巨人と今季途中の入団で基本合意に達した。複数のメディアが2026年6月12日に報じた。大リーグでは通算23試合に登板して１勝１敗、防御率6.98東海大相模高校出身の小笠原は、15年ドラフト会議で中日から1位指名を受けて入団した。中日では先発投手として9年間プレーし、通算46勝65敗を記録した。24年オフ、ポスティングシステムを利用