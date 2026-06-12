牛窓海水浴場（瀬戸内市提供） 岡山県瀬戸内市は12日、2026年7月11日から8月23日にかけて牛窓海水浴場をオープンすると発表しました。海開き神事は、7月10日午前10時から行います。 普通車70台分の駐車場があり、駐車料金は1台1000円です。 瀬戸内市によりますと、2025年は延べ6124人が牛窓海水浴場を利用しました。