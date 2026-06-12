美作大学 岡山県津山市は10日、公立化を検討している美作大学について意見交換を行う市民懇談会を開催すると発表しました。 津山市によりますと、市長や学長との対話を通じて市民に美作大学の現状への理解を深めてもらい、今後のあり方について意見交換を行う場だということです。2025年度に実施された公立化に関する有識者会議の内容を津山市が説明するということです。 意見交換会は、3回（同じ内容）開催します。定員