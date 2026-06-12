ウォーシュ新体制の下で始まる6月17日の米連邦公開市場委員会（FOMC）。政策金利の据え置きはほぼ確定的と見られている。市場が注目するのは、ウォーシュ議長が記者会見で秋以降の利上げへの方向性を示すかどうかだ。その一言が円相場を動かし、日本の物価の行方を決める。【こちらも】植田総裁入院で史上初の欠席日銀会合“代行体制”がもたらす市場の不確実性FRBが利上げへの回帰を示唆する背景には、米消費者物価指数（CP