サッカーのW杯北中米大会が日本時間12日、メキシコシティー競技場で開幕。開催国でFIFAランク14位のメキシコと同60位の南アフリカが対戦した。【もっと読む】森保ジャパン主将・遠藤航が離脱→代表引退表明の衝撃前半9分、メキシコFWフリアン・キニョーネス（29=アルカーディシーヤ）がこぼれ球に反応。右足でGKの股を抜くシュートを突き刺し、大会1号ゴールを決めた。キニョーネスはコロンビア出身。2017年にU-20コロンビア