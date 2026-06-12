FIFAからの高い評価強豪同士の「大一番」を託された西村雄一主審1930年の創設から、これまで数々のドラマを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。4年に一度の祭典で起きた印象的な出来事を振り返る「W杯事件簿」の今回は、2010年南アフリカ大会で、サッカー王国に対して一歩も引かず、毅然としたジャッジで世界的な称賛を集めた日本人レフェリーの雄姿を振り返る。岡田武史監督率いる日本代表が、自国開催以外で初とな