Microsoftのゲーム部門であるXBOXの最高戦略責任者であるマシュー・ボール氏が、ゲーム業界を活性化させるための方法のひとつとして「ゲームに広告をより受け入れやすい形で掲載すること」を挙げました。The Big Matthew Ball Interview: “The console market is not dying”https://www.thegamebusiness.com/p/the-big-matthew-ball-interview-theNew Xbox Exec Advocates For Something Everyone Hates To Help Save Gaming - G