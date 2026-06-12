元乃木坂４６で女優の久保史緒里、俳優の山下幸輝が、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗主演の７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白−２５年目の秘密−」に出演することが１２日、発表された。幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に２５年間、片想いしてきた主人公・雪村爽太（松村）。愛と狂気の狭間をラブサスペンスとして描く。久保は、麻里子が率いる「野瀬化粧品」のブランド事業部でＰＲを担当する若手社員・橋本涼子を