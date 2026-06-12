長野県松本市にある住宅地で11日、クマの目撃が相次ぎ、周辺では警戒が強まっています。松本市岡田地区の住宅に設置された防犯カメラの映像には、住宅の敷地内を走るクマの姿が映っていました。この周辺では11日、クマの目撃が相次ぎました。11日午後3時すぎに、松本市城山にある放光寺の近くで目撃されてから、1時間半ほどの間に、合わせて6件の目撃情報が寄せられました。このため、周辺の小中学校では12日朝、保護者が付き添っ