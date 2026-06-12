6月11日午後、高知市の国道56号上の横断歩道で車と自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた60代の男性が死亡しました。事故があったのは、高知市春野町弘岡の国道56号です。警察によりますと11日午後1時50分頃、自転車に乗って西向きに進んでいた高知市春野町の無職深瀬正人さん（69）が、交差点を南向きに右折してきた普通乗用車にはねられました。この事故で深瀬さんは頭などを強く打って高知市内の病院に搬送されました