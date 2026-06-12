１１日はロッテが中日に延長１０回サヨナラ勝ち。今季の交流戦で初めて同一リーグのチーム（パ・リーグ）が同日の６戦全てで勝利した。今季の交流戦通算でもパが５３勝３０敗４分けで、２１試合を残して４年連続で勝ち越しが決定。今季もパの強さが際立っている。セ・パの１２球団がそろって試合を行うのは残り１カード（１２〜１４日）だが、そこでパの６球団がその日のカード全てで勝利を１度でもマークすれば、２００６、２