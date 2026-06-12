有名歌手の父親とそっくりと話題に！フジテレビアナウンサーが爆イケなプライベート姿を見せた。１２日までに自身のインスタグラムを更新し「旅の写真の続き２」と題して思い出写真をアップしたのは、藤井弘輝アナウンサー。「＃ビールに＃コーヒーマティーニに」とハッシュタグをつけてアルコールを楽しむ姿を見せた。大きいサングラスもオシャレ！フォロワーからは「フミヤに面影が似てきた〜」「お父様にそっくりですね