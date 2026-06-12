木原官房長官は自身の秘書官が去年、公費での出張で宿泊したホテルに女性を招き入れたとする報道について、「ご指摘の通りだ」と事実関係を認めました。【写真を見る】木原官房長官「ホテルで朝まで過ごしたと聞いています」秘書官が経産省在籍時の出張で知人女性と宿泊した事実認める官房長官秘書官が出張でホテルに女性を5回招く中道改革連合長妻昭 衆院議員「（官房長官秘書官は）ホテルには内緒で、妻ではない女性