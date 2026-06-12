去年の失敗から再起をかけた日本の主力ロケット、打ち上げ成功です。H3ロケット6号機は午前10時前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。機体は予定の軌道に到達し、成功しました。H3は去年、打ち上げに失敗し、原因となった衛星の台座を補強していました。今回は、ロケット両脇の「補助ロケット」のない新しい形態の試験機で、将来、コストを従来の半分、50億円に抑えることを目指しています。